Início de madrugada de feriado com tráfego bom nas estradas; exceto na Régis Bittencourt

Entre as principais rodovias estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo, somente a Régis Bittencourt apresenta pontos de congestionamento neste início de madrugada de quinta-feira, 23, feriado de Corpus Christi.

A pista sentido Curitiba apresenta três mil metros de lentidão no acesso à Serra do Cafezal, entre os quilômetros 334 e 337, região de Juquitiba, já fora da Grande São Paulo. Nos cerca de 30 mil metros de serra, entre os quilômetros 337 e 367, o motorista encontra alguns pontos de parada em razão do tráfego de carretas com excesso de peso.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera no esquema padrão 5 x 5, com metade da capacidade direcionada para a Baixada Santista e a outra metade à disposição de quem viaja para a capital paulista. Entre a 0h de quarta-feira, 22, e o início da madrugada desta quinta-feira, 23, cerca de 65 mil veículos já haviam passado pelos pedágios da Anchieta e da Imigrantes rumo ao litoral.

A previsão era de que nas primeiras 24 horas passassem 58 mil veículos; ou seja, segundo a Ecovias, um total de 7 mil além do esperado já desceram a serra. A previsão para até o dia 26, final do feriadão, é de que 250 mil veículos desçam a Serra do Mar. A operação 5 x 5 será mantida até as 10 horas, quando o SAI deve passar para o esquema de descida 2 x 8. A antecipação na mudança de operação só será realizada caso haja necessidade.

As principais estradas litorâneas apresentam tráfego intenso em alguns pontos, mas sem registro de congestionamento. Tráfego bastante intenso também nas rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias na região metropolitana de São Paulo.