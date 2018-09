Início de madrugada tranquilo nas principais estradas estaduais e federais dentro do estado de São Paulo segundo as concessionárias. À 0h55 desta quarta-feira, 16, o motorista não encontrava pontos de lentidão em nenhuma das rodovias.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera no esquema 2 x 5, com a pista sul (de descida) da Imigrantes fechada até as 5 horas para serviços de manutenção nos túneis. O esquema padrão 5 x 5 retorna no início da manhã.