Início de manhã com tráfego bom nas estradas

O motorista que trafega nas principais rodovias estaduais e federais dentro do estado de São Paulo não enfrenta, nesta manhã de sábado, 12, dificuldades tanto para deixar a região metropolitana como para viajar em direção à capital paulista.

Segundo as concessionárias não há bloqueios relevantes nem ocorrera acidentes graves na última hora. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema padrão 5 x 5, mas deve passar para o 7 x 3 (operação descida) a partir das 8 horas. No sistema 7 x 3, a subida da serra é feita apenas pela a pista norte da Imigrantes.