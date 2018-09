Faixa da direita e o acostamento estão bloqueados na Interligação com a Rodovia Presidente Dutra, altura do km 60 da Rodovia Ayrton Senna, sentido Ayrton Senna, por conta de queda de carga na pista. Tráfego flui normalmente pela faixa da esquerda.

A Rodovia Ayrton Senna segue com tráfego lento do km 22 ao 21, sentido Capital, devido ao excesso de veículos. No sentido Interior, as condições de tráfego são boas.