A interligação da Rodovia Ayrton Senna com a rodovia Presidente Dutra (SP-179), localizada no km 60 do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, está totalmente bloqueada na altura do km 1, sentido Ayrton Senna, para destombamento do caminhão. O acidente ocorreu por volta das 16h25 e deixou duas vítimas que já foram removidas.