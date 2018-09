Lentidão ainda no Sistema Anchieta-Imigrantes, Régis Bittencourt e Castello Branco

O motorista que retorna para a capital paulista encontrava, às 22h15 desta noite de domingo, lentidão em quatro das principais rodovias do estado.

Pela Régis Bittencourt, congestionamento de 16 mil metros, entre os quilômetros 528 e 512, na Serra do Azeite, em Cajati, no Vale do Ribeira, ainda reflexo de um incêndio ocorrido numa carreta por volta das 11h30. A pista foi liberada por completo às 19 horas.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, que deve operar até o início da madrugada de segunda-feira, 28, no esquema de subida 2 x 8, lentidão no trecho de planalto; na Imigrantes, entre os quilômetros 39 e 37; e na Anchieta, entre os quilômetros 36 e 27.

A rodovia Castello Branco apresentava lentidão ainda entre os quilômetros 32 e 39, região de Itapevi, em razão do excesso de veículos.