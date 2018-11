Lentidão cai para 15 km em São Paulo

Dos 868 km monitorados pela CET, São Paulo tem apenas 15 km de lentidão. Mais cedo, por volta das 18h30, a cidade registrou 214k km de congestionamento, a terceira pior marca do ano. No momento os pontos mais difíceis de transitar estão na Marginal tietê, Marginal Pinheiros e Corredor Norte-Sul. Se puder evite, no sentido Ayrton Senna, a expressa da Marginal do Tietê entre a Ponte Tatuapé e a Avenida Aricanduva. No mesmo sentido, também a expressa entre a Rua Milton Rodrigues Anhembi e a Ponte Cruzeiro do Sul e a pista local entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte Cruzeiro do Sul.

A expressa da Marginal Pinheiros continua lenta da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Universitária. Pelo Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, o tráfego segue lento entre o Monumento dos Bandeirantes e a Praça da Bandeira.