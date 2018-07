A Marginal do Tietê apresenta tráfego congestionado no sentido Ayrton Senna. Pela expressa, o tráfego fica mais devagar em 14,9 km entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Viaduto Imigrante Nordestino. Outro trecho de difícil fluidez começa na Rua Massinet Sorcinelli e termina no Viaduto Imigrante Nordestino.