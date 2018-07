O congestionamento chega a ocupar 22 km das vias de São Paulo. O pior trecho, de 2,9 km, está no Corredor Norte-Sul e vai da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado, no sentido Santana. No sentido inverso, o motorista desacelera em 2,4 km, entre o Viaduto Santa Generosa até o Complexo João Jorge Saad (Cebolinha).