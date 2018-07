Lentidão chega a 41 km em São Paulo

São Paulo, 13 – Pouco antes das 20h a lentidão era de 41 km nas ruas de São Paulo de acordo com monitoramento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) na noite desta quarta-feira, 13. A Marginal Tietê é a via mais ocupada.

No sentido Ayrton Senna, a expressa da Marginal Tietê tem lentidão de 7,1 km entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte da Vila Guilherme. Na mesma direção, o tráfego é lento na pista central em 1,3 km entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte do Limão. Também fica complicado na expressa 880 metros depois de Arco da Sabesp até a Ponte Tatuapé na mesma direção.

A Marginal Pinheiros tem lentidão de 5,3 km entre a 1,6 km depois da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

O Corredor Norte-Sul fica lento em 2,9 km no sentido Santa entre a Ponte da Bandeira e a Avenida do Estado. Em direção ao aeroporto, fica mais difícil circular em 2,4 km entre o Viaduto Santa Generosa e o Complexo João Jorge Saad (Cebolinha).

Também está difícil circular de carro pela Avenida Washington Luís, sentido bairro, Avenida João Dias sentido bairro, Avenida dos Bandeirantes sentido Marginal, Túnel Ayrton Senna, Via Raposo Tavares sentido interior, Via Anchieta sentido Santos e Avenida do Estado em direção a Santana.