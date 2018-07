Lentidão chega a 42 km nas ruas de São Paulo

Pouco depois das 20h, a lentidão era de 42 km nas ruas de São Paulo, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que monitora 868 km. A tendência é de queda, informou a CET.

O fluxo está mais intenso em 4,8 km da expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, entre a Ponte do Rio Tamanduateí e Ponte Jânio Quadros. Na mesma direção, a local fica ocupada em 3,7 km entre o oposto da Rua Massinet Sorcinelli e a Ponte Jânio Quadros. A central, no mesmo sentido, tem lentidão de 2,4 km entre a Ponte do Rio Tamanduateí e a Avenida Otto Baumgart.

No Corredor Norte-Sul, o congestionamento chega a 4,3 km entre o Complexo João Jorge Saad (Cebolinha) e a Rua São Joaquim, para o aeroporto.

Seguindo pela Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, é mais demorado trafegar em 3,8 km entre a Ponte Cidade Jardim e a Ponte Nova do Morumbi. A local, na mesma direção, fica lenta em 2,2 km entre 730 metros depois da Ponte Ary Torres e a Ponte Nova do Morumbi.

Pela Radial Leste, no sentido bairro, o motorista reduz a velocidade em 2,5 km na expressa entre o Viaduto Alcântara Machado e a Rua Álvaro Ramos.

Também apresentam lentidão as avenidas João Dias – sentido bairro – , Vereador José Diniz – sentido centro -, Professor Francisco Morato – sentido centro -, e Túnel Ayrton Senna – da Avenida Pedro Alvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.