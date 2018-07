Lentidão diminui para 10 km em São Paulo

Por volta das 21h20, a lentidão persistia nas ruas de São Paulo e chegava a 10 km, de acordo com monitoramento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O congestionamento continuava na Maringal Pinheiros, sentido Interlagos, em 3,8 km entre 495 metros depois do Viaduto Ary Torres e a Ponte Nova do Morumbi. A local da Marginal, no mesmo sentido, tinha pontos de parada entre o Viaduto Ary Torres a Ponte Nova do Morumbi.

O Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, o Minhocão, também estava devagar em 1,9 km entre a Rua Traipu e Rua Jaguaribe. A Via Raposo Tavares em direção ao interior continuava lenta no sentido interior.