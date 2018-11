Lentidão está concentrada nas Marginais

No momento, as Marginais Tietê e Pinheiros concentram mais lentidão de veículos em São Paulo. Na pista central da Tietê o movimento continua intenso entre a Rodovia dos Bandeirantes e a Ponte dos Remédios, pela Pista Central, no sentido Castelo Branco. No sentido Ayrton Senna, ainda é difícil o tráfego entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte da Casa Verde. Outro trecho lento no mesmo sentido vai da Ponte do Tatuapé até a Avenida Aricanduva.

Quem segue pela Pinheiros também enfrenta dificuldades para trafegar no sentido Castelo Branco pela pista expressa da Ponte do Morumbi até a Avenida Juscelino Kubitschek. Pela local, no mesmo sentido, a lentidão está entre a Avenida Roberto Marinho e a Avenida Juscelino Kubistchek.