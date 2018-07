Trânsito lento na descida para o litoral pela via Anchieta entre o km 37 e o km 43, por conta da grande quantidade de veículos no trecho. O motorista também encontra lentidão no sentido inverso da Anchieta, em direção a São Paulo, do km 30 ao km 28, em razão de uma obra de alargamento de pista, que interdita a pista da direita.