Faixa da direita interditada na altura do Km 61 da via Anchieta, sentido litoral, devido à um veículo parado no local. Tráfego flui pela faixa da esquerda e gera lentidão desde o Km 59. Tráfego lento também na Via Anchieta na chegada a São Paulo, do Km 13 ao Km 10 e na chegada a Santos, do Km 64 ao Km 65, ambos por excesso de veículos.