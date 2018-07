Na BR-101 entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, há lentidão do km 320 ao km 319, na região de Niterói; do km 313 ao km 310, perto de São Gonçalo; do km 300 ao km 297, na mesma região; e do km 296 ao km 293, na região de Itaboraí. As informações são do Autopista Fluminense.