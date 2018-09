Na chegada a Santos pela Anchieta, há tráfego lento do km 63 ao km 65, por causa do excesso de veículos.

Foram liberadas as faixas na altura do km 55 da rodovia dos Imigrantes sentido litoral, na altura de São Vicente. No local, um motociclista chocou-se contra uma das barreiras da rodovia. A vítima, que não corre risco de morte, foi atendida e encaminhada para a Santa Casa de Praia Grande.