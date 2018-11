Há lentidão na Rodovia Cônego D. Rangoni entre os km 268 e 270, sentido Cubatão, em razão do excesso de veículos. Na Anchieta, há tráfego intenso na chegada a Santos, entre os km 63 e 65, além de lentidão entre os km 16 e 18, sentido litoral, na altura de São Bernardo do Campo, nas pistas central e marginal. Um acidente no km 18,5 envolvendo um motociclista contribui com a lentidão no local.