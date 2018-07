O motorista encontra congestionamento na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, do km 261 ao km 270, sentido Cubatão, por conta da operação de remoção do contêiner da carreta que tombou na alça de acesso à Rodovia Anchieta. Há interdição de uma faixa apenas na alça. Na Anchieta, liberado o trecho do km 28 sentido capital, que estava interditado para obras. Lentidão por reflexo do km 30 até o local.