Lentidão na Imigrantes, sentido SP, entre kms 51 e 49

Tráfego lento na Rodovia dos Imigrantes, sentido capital, do km 51 ao km 49, após acidente envolvendo 4 veículos de passeio na altura do km 50, em São Vicente. Não houve vítimas. Os veículos foram retirados do local e a faixa da esquerda, que estava bloqueada, já foi liberada. Na via Anchieta, há lentidão na descida entre o km 39 e o km 41, por excesso de veículos. O motorista também encontra trânsito lento na pista norte da Anchieta, do km 31 ao km 28, devido uma obra de alargamento de pista. A faixa da direita está interditada.