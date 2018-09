Lentidão na pista Marginal Sul da Anchieta

A pista marginal sul (sentido Baixada) da rodovia Anchieta está congestionada entre os quilômetros 27 e 29, região do Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, em razão de evento em casa de shows localizada no entroncamento entre da Estrada Velha de Santos e a rodovia Índio Tibiriçá.

O motorista que trafega no sentido litoral e não tem como destino o Riacho Grande, bairro de São Bernardo do Campo, deve evitar a pista marginal e permanecer na pista principal da rodovia Anchieta. A partir das 16 horas, o Sistema Anchieta-Imigrantes deve entrar na operação subida 2 x 8, caso haja necessidade.