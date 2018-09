Às 6h55 desta quinta-feira, 14, o maior trecho de lentidão na capital paulista era registrado na pista sentido centro da Radial Leste, entre a Rua Almirante Brasil e a Rua Wandenkolk (1,7 km), seguido da pista local da Marginal do Tietê no sentido Ayrton Senna entre as pontes do Limão e Casa Verde (1,3km).