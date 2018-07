Na pista Norte, no sentido São Paulo, da rodovia Régis Bittencourt, o tráfego flui lentamente pela faixa 1 (à esquerda), no km 360, região de Miracatu, devido a obras de fresagem que também bloqueiam parcialmente a pista Sul (sentindo Curitiba). Já no km 513 da pista Norte, município de Cajati, o tráfego segue com morosidade pelo acostamento, devido ao tombamento de uma carreta .