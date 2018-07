O motorista que trafega no sentido Curitiba(PR) da rodovia Régis Bittencourt enfrentava, à 0h30 desde sábado, 30, lentidão de quatro mil metros na Serra do Cafezal, em Miracatu (SP), região do Vale do Ribeira, entre os quilômetros 342 e 346, em razão do afunilamento da pista em diversos pontos e do tráfego de caminhões e carretas pesadas.