Na faixa da esquerda da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Cajati, há lentidão no km 512,3 da pista sentido São Paulo. No local, uma carreta tombou. Os veículos trafegam sem lentidão pela faixa da direita e acostamento. A concessionária informa que equipes trabalham na remoção do veículo e na liberação da faixa.