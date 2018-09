Lentidão na subida da serra da Imigrantes com lentidão entre kms 50 e 46

Subida de serra pela Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento entre o Km 50 e o Km 46, por excesso de veículos neste sentido. Nas demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes o tráfego é normal. Tempo encoberto e visibilidade prejudicada em trecho de serra devido à neblina. A descida é feita pela pista sul da rodovia dos Imigrantes e pista norte da via Anchieta. Para o retorno à Capital, o motorista utiliza a pista norte da rodovia dos Imigrantes. A pista sul da via Anchieta está fechada para obras de recuperação do pavimento.