A Rodovia Cônego D. Rangoni tem tráfego congestionado do km 264 ao km 270, sentido Cubatão. Uma queda de moto, no km 264, represou momentaneamente o tráfego, mas a pista já foi liberada no local.

Na Anchieta, há congestionamento na chegada a Santos, do km 63 ao km 65, por excesso de veículos. Ainda na Anchieta, o tráfego é intenso na região de São Bernardo do Campo, do km 10 ao km 18, pela pista marginal.