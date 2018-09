Lentidão no Sistema Anchieta-Imigrantes

A Via Anchieta tem tráfego congestionado no sentido São Paulo, entre o km 64 e o km 60, em Cubatão, devido interdição da faixa da direita, provocada por uma carreta que colidiu contra uma das barreiras da rodovia. No sentido contrário, há lentidão do km 63 ao km 65, na chegada a Santos, causada pelo excesso de veículos.

Na Imigrantes sentido litoral, há lentidão na região com semáforos, entre o km 66 e o km 70, na chegada a Praia Grande.

Na Cônego D. Rangoni, o congestionamento vai do km 263 ao km 270, sentido Cubatão, por excesso de veículos.