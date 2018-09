Lentidão no Sistema Anchieta-Imigrantes

A via Anchieta tem lentidão do km 37 ao km 40, sentido litoral, em São Bernardo do Campo. Na serra, tráfego é intenso, mas sem pontos de parada. Na chegada ao Santos, principalmente devido ao acesso ao porto, há congestionamento do km 60 ao km 65.

A Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego congestionado do km 267 ao km 270, sentido Cubatão, devido ao excesso de veículos no acesso ao trevo de Cubatão. As rodovias Imigrantes e Padre Manoel da Nóbrega fluem bem, com visibilidade é parcial no trecho de serra, por causa da neblina.