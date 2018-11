Há tráfego lento no sentido São Paulo da Imigrantes, do km 56 ao 53, por causa de uma colisão entre um carro e um caminhão, que aconteceu por volta das 15h50 no km 51. Não houve vítimas e não há mais interdição de faixa.

Na Rodovia Anchieta, o motorista encontra trânsito carregado, também na chegada à capital, do km 13 ao 10, em São Bernardo do Campo.