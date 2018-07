A Via Anchieta tem tráfego carregado na altura de São Bernardo do Campo, sentido litoral. do km 14 ao km 16 pela pista marginal, nas alças de acesso aos bairros. O tráfego também é lento na chegada a Santos pela Anchieta, do km 63 ao km 65, por excesso de veículos. Na Cônego Domênico Rangoni há congestionamento do km 267 ao km 270 sentido Cubatão, também devido excesso de veículos.