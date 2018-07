Lentidão ocupa 93 km das vias de São Paulo

A lentidão chega a 93 km nas ruas de São Paulo pouco antes das 20h, informa a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

No sentido Ayrton Senna, a expressa da Marginal Tietê fica lenta em 6,7 km entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Ponte Cruzeiro do Sul. A local, na mesma direção, tem tráfego difícil em 4,1 km entre a Rua Atílio Fontana e a Ponte da Freguesia do Ó. Pela expressa, também há lentidão de 3,9 km entre a Rodovia Castelo Branco e a Rodovia dos Bandeirantes.

No Corredor Norte-Sul são mais 5,6 km de tráfego difícil entre o Viaduto Santa Generosa e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar, no sentido aeroporto. Para Santana, são 2,2 km de morosidade entre a Passarela do Detran e o Viaduto Santa Generosa. Ainda no sentido Santana, há mais 2,9 km de vias com lentidão entre a Praça da Bandeira e a Avenida do Estado.

Seguindo pela Marginal Pinheiros, sentido Castelo, a local e a expressa ficam lentas em 4,7 km entre a Avenida Roberto Marinho e a Ponte Eusébio Matoso.

A Radial Leste tem congestionamento em 3,8 km da expressa entre a Rua Wandenkolk e a Avenida Álvaro Ramos. No sentido Penha, a Ligação Leste-Oeste fica lenta em 2,8 km entre a Rua Augusta e o Viaduto Alcântara Machado.

A Avenida dos Bandeirantes tem 3,6 km de lentidão entre a Alameda dos Tupiniquins e a Marginal Pinheiros. No sentido oposto, o congestionamento é de 3,6 km entre a Rua Funchal e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

Na Avenida República do Líbano, no sentido bairro, a lentidão de 2,4 km começa na Praça Dia do Senhor e vai até a Avenida Ibirapuera. São mais 2,4 km de congestionamento na Avenida Ibirapuera, sentido bairro, entre a Rua Pedro de Toledo e a Avenida dos Bandeirantes.