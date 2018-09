A Ecovias liberou o tráfego de veículos pesados pela Rodovia dos Imigrantes. As pistas já haviam sido liberadas para veículos leves nesta sexta-feira, quase um dia após o engavetamento na altura de São Bernardo.

Na Imigrantes, o tráfego é normal. Na Anchieta, há lentidão do km 28 ao 55, sentido litoral. No sentido capital, a lentidão se estende principalmente no trecho de serra, do km 55 ao 40.