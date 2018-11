Madrugada de congestionamento na Régis

Madrugada de congestionamento para o motorista que trafega no sentido Paraná da rodovia Régis Bittencourt. À 1 hora desta quinta-feira, 23, eram 26 mil metros de fila entre os quilômetros 310 e 336, região de Juquitiba, na Grande São Paulo.

A rodovia ficou bloqueada até as 23h30 de quarta-feira, 22, em razão de um protesto de moradores da região contra os constantes atropelamentos que ocorrem no quilômetro 336, no trecho onde a pista duplicada sofre afunilamento e tem início a Serra do Cafezal.

Já no sentido São Paulo, o congestionamento era de 9 mil metros, entre os quilômetros 379 e 370, região de Miracatu, no Vale do Ribeira, antes da Serra do Cafezal, em razão do excesso de veículos.