Madrugada de lentidão na Régis Bittencourt

A madrugada desta quinta-feira, 28, começa com registro de lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt.

Quem viaja em direção ao Paraná encontra congestionamento entre os quilômetros 329 e 336, na região de Juquitiba, Grande São Paulo, em razão do afunilamento de pista no início da Serra do Cafezal.

Já o motorista que trafegava no sentido São Paulo enfrentava à 1h10 lentidão entre os quilômetros 378 e 370, em Miracatu, no Vale do Ribeira. O congestionamento ainda é o reflexo de obras de duplicação da rodovia no trecho de serra.