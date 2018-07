O SAI opera no esquema 7×3, com descida pelas duas pistas da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes. Para a subida da serra, os motoristas utilizam somente a pista norte da Imigrantes. Desde a 0 hora de hoje, quando se iniciou a contagem do feriado de Tiradentes e Páscoa, mais de 159 mil veículos já utilizaram o SAI em direção à Baixada Santista. No sentido contrário, foram registrados mais de 47 mil veículos. A expectativa de tráfego da concessionária é de 250 a 360 mil veículos em direção ao litoral nesse feriado prolongado.