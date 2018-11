O início da manhã de Natal é de tranquilidade nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado, com tempo e visibilidade boas, segundo as concessionárias.

Apenas um acidente grave foi registrado de madrugada, na Rodovia Anhanguera. Por volta das 5h30, um motociclista morreu após cair no km 149 da estada, na região de Limeira (SP).

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema padrão 5 x 5 e só deve sofrer mudanças caso haja necessidade.