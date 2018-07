Manhã de sábado tem trânsito tranquilo na capital paulista

O trânsito em São Paulo está tranquilo na manhã deste sábado, 27. A lentidão total na capital paulista é de dez quilômetros. O pior trecho está na pista expressa da Marginal Tietê, no sentido da rodovia Castelo Branco, até a ponte do Piqueri, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), devido a um veículo que pegou fogo no Cebolão, mas que já foi removido do local. A morosidade chega a 5,4 quilômetros. Na pista local, a lentidão é de 2,9 quilômetros, da Rodovia Castelo Branco até a Rodovia dos Bandeirantes.

Outro trecho que apresenta trânsito lento é na ligação Leste-Oeste, do Hospital Pérola Byington, do bairro Bela Vista, até a rua Augusta, devido ao excesso de veículos. No local, a morosidade chega a 1,4 quilômetro, no sentido Lapa, zona oeste.