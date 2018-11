A pista local da Marginal Tietê, na altura da Ponte Júlio de Mesquita Neto, no sentido Castelo Branco, foi liberada por volta das 18h30 desta segunda-feira, 18. Cerca de 100 pessoas bloquearam as faixas da direita durante manifestação para exigir melhores condições de moradia. Eles usaram faixas, sofás e pneus para bloquear a via.

Segundo a Polícia Militar, o protesto acabou por volta das 18h15, pouco antes da via ser liberada.