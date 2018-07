Uma manifestação na estrada do M’Boi Mirim, no Jardim das Flores, na zona sul de São Paulo, interdita o sentido centro da via, na altura do número 1.000 da estrada, perto da Rua Inácio Dias da Silva. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou um desvio para os motoristas pela Rua José Barros Magaldi, Avenida Maria Coelho Aguiar e Avenida João Dias.