A Marginal do Pinheiros, no sentido Castello, na pista local, tem 8,9 km de morosidade, de 520 metros depois da Rua Verbo Divino até a Ponte Cidade Universitária; na pista expressa, 6,9 km de congestionamento, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso. No sentido Ayrton Senna, na pista expressa, o motorista encontra 6,5 km de lentidão, de 1,1 km depois da Ponte Freguesia do Ó até a Rua Azurita.