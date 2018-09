A Marginal do Pinheiros tem 9,3 km de fluxo carregado, no sentido Interlagos, na pista expressa, da Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Jardim; no sentido Castello, pista expressa, tem 4,3 km de morosidade, de 550 metros depois da Rua Verbo Divino até a Avenida Juscelino Kubitschek.