Marginal do Tietê continua com trânsito ruim

A Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, na pista expressa, tem 5,1 km de engarrafamento, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte das Bandeiras, e 4,6 km de congestionamento, da Rua Azurita até o Sport Club Corinthians. Na pista local, no mesmo sentido, tem 5 km de lentidão, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte das Bandeiras, e 4,7 km de engarrafamento, do Sport Club Corinthians até a Rua Azurita. No sentido Castello Branco, na pista local, tem 3,6 km de fluxo carregado, da Ponte Aricanduva até a Rodovia Presidente Dutra