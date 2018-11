Uma faixa da pista expressa da Marginal do Tietê no sentido Ayrton Senna já foi liberada, após acidente envolvendo 6 caminhões. O trânsito na via continua complicado, com 5,6 km de lentidão entre as pontes da Casa Verde e do Piqueri.

Na cidade, há 121 km, de lentidão, ou seja, 14% dos 868 km de vias monitoradas na cidade. O índice médio superior para o horário é de 10,5 %.