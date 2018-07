A expressa da Marginal Pinheiros no sentido Interlagos tem lentidão de 7,4 km da Ponte Nova do Morumbi até a Avenida Interlagos. Na expressa, sentido Castelo, o tráfego fica devagar entre 3,2 km da Avenida Roberto Marinho até a Rua Tucumã. No mesmo sentido, outro trecho demorado começa na Avenida Roberto Marinho e termina na Avenida Cidade Jardim. Ainda no sentido Castelo, o motorista desacelera entre a Ponte Transamérica e a Rua Rubens Gomes Bueno.