Marginal Pinheiros está devagar nos dois sentidos

Quem segue pela Marginal Pinheiros enfrenta pontos de lentidão tanto pela expressa quanto pela local. No sentido Interlagos, há lentidão pela expressa de 5,6 km entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária. OUtro ponto de lentidão na mesma pista e sentido começa na Ponte Nova do Morumbi e vai até a Rua José Maria. Pela local no mesmo sentido, a lentidão começa na Rodovia Castelo Branco e termina na Ponte do Jaguaré. No sentido Castelo, pela local, há congestionamento de 3,6 km entre a Ponte do Morumbi e a Ponte Cidade Jardim. Ainda no sentido Castelo, pela expressa, o tráfego está devagar em 1,2 km entre a Avenida Roberto Marinho e a Ponte Ary Torres.