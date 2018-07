Quem segue pela Marginal Pinheiros encontra lentidão de 4,7 km pela pista expressa no sentido Castelo entre a Avenida Roberto Marinho e a Ponte Cidade Universitária. Pela local, no mesmo sentido, o congestionamento se estende por 3,4 km entre a Rua Quintana e a Avenida Eusébio Matoso. No sentido Interlagos, a lentidão é de 1,1 km, pela expressa, entre a Ponte Ary Torres e a Ponte João Dias.