Marginal Pinheiros mais carregada no sentido Ayrton Senna

No sentido Interlagos, a Marginal Pinheiros está pior para trafegar. A expressa está lenta em 7,4 km entre a Ponte Cidade Universitária e a Ponte do Morumbi. Outro trecho da expressa, na mesma direção que está devagar em 1,7 km começa 3230 metros depois da Ponte Nova do Morumbi e termina na Ponte Transamérica.

O congestionamento também atinge a parte da Marginal em 1,1 km entre 1850 metros depois da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

Menos carregado, no sentido Castelo, a local da Pinheiros fica lenta entre a Avenida Roberto Marinho e a Ponte Cidade Jardim.