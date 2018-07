Marginal Pinheiros tem lentidão em duas pistas no sentido Castelo

No sentido Castelo, o motorista enfrenta a expressa da Marginal Pinheiros lenta em 7,6 km entre a Rua Américo Brasiliense e a Ponte Cidade Universitária. Pela local, no mesmo sentido, o congestionamento de 3,5 km ocupa o trecho entre a Ponte do Morumbi e a Ponte Cidade Jardim. Outro trecho ocupado pela local começa na Rua Rubens Gomes Bueno e termina na Rua Américo Brasiliense. Quem segue pela expressa da Marginal Pinheiros enfrenta 2,2 km de morosidade entre a Ponte Ary Torres e a Ponte Nova do Morumbi.