A Marginal Pinheiros no sentido Interlagos tem tráfego de quase 5 km que lentidão da Ponte do Jaguaré até o Viaduto Ary Torres. No sentido Rodovia Castelo Branco, a lentidão é de 2 km entre a Rua Quintana e Rua Tucuma.

Outro trecho da Marginal no sentido Castelo, que tem tráfego intenso de quase 2 km é o situado entre a Ponte Eusébio Matoso e a Ponte Cidade Universitária.